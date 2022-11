Mondial 2022 : les "shérifs de rue" mettent l'ambiance

Ils animent les rues de Doha depuis le début de la coupe du monde. Les Street Marshals, littéralement Shérifs de rues, sont là pour guider les supporters à la sortie des stades, les orienter vers les 4 lignes de métro de la ville.

Travailleurs migrants, souvent kényans, ils ont su faire d'un petit boulot rébarbatif une des attractions du mondial.

"Ca me plait vraiment, explique Jerry Kipkoech, parce que je croise des gens qui viennent des quatre coins du monde, que je n'aurais jamais croisé et j'adore ça."

Noyés au milieu du flot de supporters ou nichés sur des chaises hautes, ils gardent toujours le sourire.

"La joie et la bonne humeur sont vraiment contagieuses, confirme Michael Gakure. Tout le monde apprécie et moi je m'éclate. Même si je travaille, je m'éclate."

Le succès auprès des fans est immédiat, ils n'hésitent pas à se prêter aux chorégraphies et à répondre en choeur au redondant refrain : "Metro, this way, metro this way".

"On apprécie leurs efforts, explique ce supporter saoudien_. Ils nous aident, nous orientent, alors que ce n'est pas facile, de communiquer et de se faire comprendre par tout ces étrangers."_

A l'origine de ce spectacle de rue devenu viral sur les réseaux, un Kényan de 33 ans, Aboubakar Abbas , désormais connu sous le nom de Metro Man.

"Ces chants restent dans ma tête, même quand je dors, j'entends des "métro, métro, métro" résonner dans ma tête, et je me dis : vivement que je me réveille pour retourner travailler. Ce boulot m'obsède, c'est du travail mais c'est marrant et intéressant, j'adore ça."

Récompense ultime du travail accompli, Metro Man s'est même retrouvé sur la pelouse le week-end dernier pour le match Angleterre-USA pour chauffer le public.

De quoi faire de beaux rêves.