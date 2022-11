L'athlétisme kényan menacé d'interdiction pour cause de "crise" de dopage

Le Kenya risque d'être banni de l'athlétisme international en raison de problèmes de dopage qui ont atteint un niveau de "crise", selon les autorités du pays.

La menace d'une interdiction imminente par l'instance dirigeante de l'athlétisme, World Athletics, qui aurait des répercussions sur quelques prétendants à une médaille aux Championnats du monde de l'année prochaine et aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a été admise par le ministère des Sports du pays dans un communiqué publié jeudi.

Le ministère a déclaré qu'il y avait une _"crise du dopage"_et a indiqué que le ministre des Sports, Ababu Namwamba, qui se trouvait au Qatar pour la Coupe du Monde de football, avait écrit au président de l'athlétisme mondial, Sebastian Coe, pour "exhorter" l'organe directeur "à ne pas suspendre le Kenya."

"Le gouvernement prend des mesures fermes pour protéger et défendre l'intégrité de l'athlétisme", a déclaré le ministère kenyan des Sports. Le gouvernement kenyan "traite cette affaire comme une question d'intérêt national stratégique de premier ordre", a ajouté le ministère.

Le ministère a assuré qu'il s'efforçait de résoudre les problèmes de dopage dans un effort apparent pour éviter une interdiction. World Athletics doit tenir une réunion de son conseil décisionnel à Rome la semaine prochaine, au cours de laquelle la question du Kenya devrait être abordée.

Une interdiction pourrait contraindre le Kenya à se retrouver dans une situation de type russe, où la sanction est appliquée à la fédération nationale d'athlétisme et où les athlètes sont contraints de demander à concourir en tant que neutres et non sous le drapeau de leur nation lors des grands championnats. La fédération d'athlétisme russe est suspendue depuis 2015 en raison d'un scandale de dopage massif, soutenu par l'État.

Les actions précédentes contre le Kenya se sont concentrées sur les problèmes de l'agence nationale antidopage et n'ont pas affecté les athlètes en compétition.

Le Kenya a remporté dix médailles en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année dernière : quatre d'or, quatre d'argent et deux de bronze. Seuls les États-Unis ont remporté plus de médailles en athlétisme. Le Kenya a récolté dix autres médailles lors des Championnats du monde de cette année à Eugene, dans l'Oregon. Là encore, seuls les États-Unis ont gagné davantage.

Une sanction à l'encontre de la fédération kenyane affecterait des athlètes comme le détenteur du record du monde du marathon et double champion olympique Eliud Kipchoge, qui compte parmi les plus grands coureurs de fond de tous les temps. Kipchoge a indiqué qu'il tenterait de décrocher une troisième médaille d'or consécutive sur marathon aux Jeux de Paris.

De nombreux autres coureurs vedettes seraient touchés, comme l'actuel champion olympique et mondial du 800 mEmmanuel Korir, l'ancien champion du monde du 1 500 m Timothy Cheruiyot, la double championne olympique du 1 500 m Faith Kipyegon et la double championne du monde du 5 000 m Hellen Obiri. De nombreux Kényans remportent également régulièrement des courses sur le circuit de la Diamond League et sur les principaux marathons.

Les problèmes de dopage du Kenya sont documentés depuis au moins une décennie et son programme national de lutte contre le dopage, qui s'est révélé inefficace et a été accusé d'être corrompu, a fait l'objet d'une révision majeure en 2016 lors de la création de la nouvelle Agence antidopage du Kenya (ADAK).

La fédération nationale d'athlétisme a également été impliquée dans la corruption liée au dopage.

Les autorités ont largement imputé ces problèmes à de petits groupes de ce qu'elles appellent des "éléments criminels" qui gagnent de l'argent en vendant aux coureurs kényans des substances interdites destinées à améliorer leurs performances. Le Kenya a pris des mesures pour faire du dopage un délit pénal.

Mais la réalité est que les organismes kenyans de lutte contre le dopage et d'athlétisme n'ont pas réussi, après des années d'avertissements, à endiguer le dopage, qui est souvent pratiqué dans les villes de course de haute altitude éloignées des autorités et où les contrôles sont insuffisants.

Au moins 45 athlètes kenyans ont été sanctionnés pour dopage cette année, soit par l'Athletics Integrity Unit, soit par l'ADAK. C'est le nombre le plus élevé depuis des années au Kenya. Quelque 20 autres cas de dopage impliquant des Kenyans font actuellement l'objet d'une enquête.

"Les cas ont augmenté et, bien sûr, personne n'est heureux de ce qui se passe dans le pays en ce moment", a déclaré Julius Yego, l'ancien champion du monde de javelot, dans une interview pour le journal Star le mois dernier. "Nous avons de sérieux problèmes avec de nombreux athlètes kényans liés à des scandales de dopage qui se poursuivent jour après jour."

Les cas ont principalement concerné des coureurs moins connus, mais certains grands noms ont été bannis. Parmi eux, l'ancien champion olympique et triple champion du monde Asbel Kiprop et Rita Jeptoo, qui était la première marathonienne au monde.