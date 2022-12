Dopage : pas de suspension pour l'athlétisme kényan

Miné par plus de 25 cas de dopage en 2022, le Kenya a échappé à une sanction. Le président de World Athletics, Sebastian Coe, a révélé la promesse du gouvernement kényan d'investissements de cinq millions de dollars par an, pendant cinq ans, pour financer l'antidopage.

"L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) continue de travailler main dans la main avec la fédération kényane" sur le volet antidopage, a ajouté Sebastian Coe, président de World Athletics . "Le retour de la confiance dans le système sera long, mais tous les acteurs, locaux et internationaux, sont alignés pour résoudre ce problème."

Le Kenya est classé depuis 2016 en catégorie A, soit la plus à risque, sur la liste de surveillance de l'athlétisme mondial et de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Parmi les athlètes sanctionnés en 2022, figurent Diana Kipyokei, lauréate du marathon de Boston 2021, et Mark Kangogo, vainqueur déchu du célèbre trail Sierre-Zinal en août.

Le Kenya a remporté dix médailles en athlétisme aux Jeux Olymiques de Tokyo, l'année dernière. La récolte avait été de quatre d'or, quatre d'argent et deux de bronze.

Seuls les États-Unis ont remporté plus de médailles en athlétisme. Le Kenya a récolté dix autres médailles lors des Championnats du monde de cette année à Eugene, dans l'Oregon. Là encore, seuls les États-Unis ont gagné davantage.

"Eléments criminels"

Les problèmes de dopage du Kenya sont documentés depuis au moins une décennie et son programme national de lutte contre le dopage, qui s'est révélé inefficace et a été accusé d'être corrompu, a fait l'objet d'une révision majeure en 2016 lors de la création de la nouvelle Agence antidopage du Kenya (ADAK).

La fédération nationale d'athlétisme a également été impliquée dans la corruption liée au dopage.

Les autorités ont largement imputé ces problèmes à de petits groupes de ce qu'elles appellent des "éléments criminels" qui gagnent de l'argent en vendant aux coureurs kényans des substances interdites destinées à améliorer leurs performances. Le Kenya a pris des mesures pour faire du dopage un délit pénal.

Mais la réalité est que les organismes kenyans de lutte contre le dopage et d'athlétisme n'ont pas réussi, après des années d'avertissements, à endiguer le dopage, qui est souvent pratiqué dans les villes de course de haute altitude éloignées des autorités et où les contrôles sont insuffisants.

Certains grands noms bannis

Au moins 45 athlètes kenyans ont été sanctionnés pour dopage cette année, soit par l'Athletics Integrity Unit, soit par l'ADAK. C'est le nombre le plus élevé depuis des années au Kenya. Quelque 20 autres cas de dopage impliquant des Kenyans font actuellement l'objet d'une enquête.

"Les cas ont augmenté et, bien sûr, personne n'est heureux de ce qui se passe dans le pays en ce moment", a déclaré Julius Yego, l'ancien champion du monde de javelot, dans une interview pour le journal Star le mois dernier. "Nous avons de sérieux problèmes avec de nombreux athlètes kényans liés à des scandales de dopage qui se poursuivent jour après jour."

Les cas ont principalement concerné des coureurs moins connus, mais certains grands noms ont été bannis. Parmi eux, l'ancien champion olympique et triple champion du monde Asbel Kiprop et Rita Jeptoo, qui était la première marathonienne au monde.