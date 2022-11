Afrique du Sud : le taux de criminalité en hausse

Le taux de criminalité en Afrique du sud est en hausse.

Comme l’indiquent les chiffres de la police publiés mercredi, les homicides ont augmenté de 14% par rapport à la même période en 2021 avec plus de 7.000 personnes, dont près d'un millier de femmes, assassinées entre juillet et septembre.

Autre augmentation inquiétante, celle des enlèvements qui ont doublé à plus de 4000 cas.

"Mesdames et messieurs, les statistiques de la criminalité montrent une fois de plus que nos communautés continuent à ne pas protéger certains des membres les plus vulnérables de la société, nos enfants. Il est choquant de constater qu'en seulement 6 mois, 558 enfants ont été tués en Afrique du Sud entre avril et fin septembre 2022." a déclaré Bheki Cele , Ministre de la Police.

Avec 10 000 cas signalés à la police, le nombre de viol enregistre une hausse de 11% et les attaques contre les des automobilistes dénombrent une recrudescence de 24%.

Le ministre sud-africain de la Police a annoncé l’embauche de 10.000 nouvelles recrues en décembre qui intensifieront la surveillance pendant la période souvent synonyme de criminalité en hausse.