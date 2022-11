Cyril Ramaphosa en visite d'Etat à Londres

Le président sud-africain est arrivé à Londres pour une visite d’Etat. Au centre de cette visite d’Etat de deux jours, le changement climatique et le partenariat commercial entre la Grande Bretagne et l’Afrique du Sud.

Hymne, passage en revue de la garde d’honneur en compagnie du roi Charles III, avant une procession en carrosse jusqu’au Palais de Buckingham, Cyril Ramaphosa a été accueilli lundi en grande pompe.

"Le fait que l'Afrique du Sud soit le premier pays accueilli (pour une visite d'Etat) par sa majesté le roi montre notre engagement pour développer des partenariats avec l'Afrique", a déclaré sur Twitter le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

Il sera mardi soir invité d'honneur d'un banquet d'Etat au palais de Buckingham après un discours devant le parlement.

Alors que mercredi, le président sud-africain, aura mercredi un entretien avec le Premier ministre britannique. Ils signeront un partenariat sur les minerais.

"L'Afrique du Sud est déjà le plus important partenaire commercial du Royaume-Uni sur le continent et nous avons des projets ambitieux pour stimuler ensemble l'investissement dans les infrastructure et la croissance économique", a affirmé Rishi Sunak, cité dans un communiqué.