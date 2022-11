Manifestation après le viole d'une jeune Kényane en Albanie

Des citoyens et des activistes de la société civile ont protesté samedi devant la Direction de la police albanaise, pour le viol de la jeune fille originaire du Kenya, Joy Aoko.

La jeune femme de 22 ans a été retrouvée inconsciente sous l'immeuble où elle vivait à Tirana le 13 août.

"La justice ne fonctionne que pour les mauvaises personnes ? La dissimulation de ce crime crée un précédent contre les personnes vulnérables dans notre pays. Nous demandons une enquête plus approfondie et la traduction en justice des auteurs de ce crime. Les institutions paient les factures de son traitement à l'étranger" a déclaré Xheni Karaj lors de la manifestation.

L'avocat Idajet Beqiri faisait partie de la manifestation et a exprimé son indignation face à la dissimulation de l'incident par la police. Il a déclaré que la dissimulation d'un crime est un crime en soi.

"Je considère que c'est une grande honte pour les institutions albanaises. L'incident s'est produit le 14 août et la police n'a pas prévenu les citoyens. La police d'Etat a caché le crime, s'agit-il de racisme ou y a-t-il d'autres raisons ? Couvrir un crime est un crime en soi" a déclaré

"Elle m'a dit qu'un chauffeur la suivait et qu'il voulait avoir une relation amoureuse avec elle, mais elle ne voulait pas de lui. Elle m'a dit qu'elle était menacée. J'ai rencontré le chauffeur et j'ai entamé une conversation normale avec lui et je lui ai demandé pourquoi il n'accepte pas que ma fille lui dise non" a témoigné Ruth Aoka, la mère de Joy.

La jeune femme de 22 ans est hospitalisée depuis trois mois dans un état grave. Le bureau du procureur a ouvert une enquête sur l'incident pour blessures graves, mais il n'y a toujours pas de réponse quant à ce qui est réellement arrivé à Joe.