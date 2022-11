L'Assemblée générale de l'ONU travaille sur la réforme du Conseil de sécurité

L'Assemblée générale de l'ONU s'est penchée ce vendredi sur la nécessité de rendre plus inclusif son conseil de sécurité en donnant une plus forte représentation à l'Afrique. L'ambassadeur de la Sierra Leone Alie Kabba, a insisté sur ces réformes très attendues.

La nécessité d'une réforme globale du système des Nations Unies, qui contribuera de manière significative de faire respecter les principes, les objectifs et les idéaux de la Charte des Nations Unies pour un monde plus juste fondé sur l'universalisme, l'équité et l'équilibre régional. Les réalités géopolitiques actuelles sont impérieuses pour une réforme globale du Conseil de sécurité. L'Afrique, reste la seule région géographique sans représentation dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité.

Pour sa part l'ambassadeur de Chine Zhhang Jun, membre permanent du Conseil de sécurité, a estimé que toute réforme de cet appareil de l'ONU permettra de corriger l'injustice historique faite à l'Afrique.