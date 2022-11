Kenya : la préservation des sols protège la planète contre le réchauffement

Dans cette lutte urgente contre le réchauffement de la planète et les effets sur le climat, certains scientifiques s'étonnent que la préservation des sols ne soit assez prise en compte surtout au vu du rôle majeur que cette ressource joue dans la séquestration du carbone.

Le carbone séquestré dans le sol, c'est deux fois le CO2 présent dans l'atmosphère. C'est trois fois plus que ce qui se trouve dans la végétation. Donc vous pouvez déjà voir son importance, ce réservoir de carbone organique du sol, en stocke beaucoup, souligne le professeur Charles Gachene, pédologue à l'université de Nairobi.

Selon cet expert, pour limiter l'érosion des sols et ainsi contribuer à réduire le carbone dans l'atmosphère, il faudra diminuer les pratiques agricoles agressives, le surpâturage, et bien évidemment l'exploitation forestière illégale. Mais également, contrôler la construction des infrastructures pour la population.

Comment pouvons-nous maintenant prendre soin de ce sol ? Parce que si vous commencez à le cultiver, n'importe comment si vous n'appliquez pas des pratiques de gestion durable des terres pour maintenir et restaurer nos sols. Vous n'absorberez pas finalement le carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère.

Quant au scientifique Steven Okoth Owuor, il préconise le reboisement pour protéger le climat et les sols.

Ce que nous devons faire, c'est protéger les bassins-versants parce que cette eau emporte le sol, nous devons planter des arbres par exemple dans cette zone. Cela a un double effet. Premièrement, les arbres vont absorber plus de carbone, ils vont stocker plus de carbone dans le sol, deuxièmement, ils vont ralentir le débit de l'eau et donc réduire la quantité de sols emportés par la pluie.

L'Afrique de l'Est connaît une rude période de sécheresse, après cinq saisons de pluies ratées, ils sont plusieurs à avoir quitté leurs lieux de résidence pour échapper à la famine.