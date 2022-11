Ghana : le ministre ghanéen des Finances s'excuse pour la crise économique

Le ministre ghanéen des Finances, Kenneth Ofori-Atta, qui est visé par une enquête pour sa gestion de la crise économique, s'est dit vendredi absolument conscient des difficultés que traversent les Ghanéens, et a promis de tout faire pour redresser l'économie.

Il s'exprimait devant le Parlement ou les députés l'interrogeaient sur des allégations de détournement de fonds publics, d'incompétence alarmante et d'inaptitude effrayante ayant entraîné l'effondrement de l'économie ghanéenne.

Aujourd'hui, je reconnais que notre économie est confrontée à des difficultés et que le peuple ghanéen endure des épreuves. En tant que la personne à qui le président Akufo-Addo a confié cette économie, je ressens la douleur personnellement, professionnellement et dans mon âme. Je vois et je ressens l'impact terrible de la hausse des prix des biens et des services sur la vie et les moyens de subsistance des Ghanéens ordinaires.

Le président Nana Akuffo Addo est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise économique, lundi a demis le secrétaire d'Etat aux Finances visé par des accusatio ns de corruption . Déjà accablé par une forte dette, le Ghana cherche à obtenir un crédit de 3 milliards de dollars pour faire face à l'inflation record de 40 % et à l'effondrement de sa monnaie, le cedi.

Grand producteur de cacao et d'or, le pays d'Afrique de l'Ouest possède des réserves de pétrole et de gaz, mais le service de sa dette est élevé et, comme le reste du continent, il a été durement touché par les retombées de la pandémie mondiale et de la guerre en Ukraine.