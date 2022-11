Togo : un sommet des leaders de l'industrie financière africaine à Lomé

La première édition de Africa Financial Industry Summit Afis, se déroulera à Lomé au Togo les 28 et 29 novembre prochain.

Organisé par le groupe Jeune Afrique Media, l'événement rassemblera l'ensemble de l'industrie financière africaine.

Près de 700 banquiers, assureurs mais aussi acteurs de la Fintech, de marchés de capitaux et de la microfinance, échangeront et proposeront des évolutions et réformes pour faire avancer le financement des économies africaines.

"C’est avant tout une plateforme de dialogue 'public-privé' au service d’une Afrique souveraine capable de fiancer elle-même ces infrastructures at ces grands projets de transformation." a déclaréFrédéric Maury, Directeur Général délégué de Jeune Afrique Media Groupe.

Parmi les solutions pour booster l'industrie financière africaine, Frédéric Maury propose l'injection de fonds propres pour aider notamment au développement des groupes et banques africaines mais aussi la mise en place d'une régulation adaptée :

« Il faut que la régulation évidemment suive les tendances internationales et la protection notamment des épargnants et des déposants mais il faut que la régulation en Afrique soit capable d’accompagner la croissance du secteur, ne soit pas un frein et n’empêche pas en fait, dans des contextes africains qui sont parfois assez compliqués ou particulier, n’empêche pas les banque de prêter de l’argent ou les assureurs d’assurer les gens etc. »

Alors que le secteur bancaire et les assureurs africains ont connu une croissance soutenue jusqu'en 2019, la pandémie de coronavirus ainsi que le contexte actuel de guerre en Ukraine, ont détérioré la rentabilité des banques et augmenté le taux d'inflation des pays.

La plateforme Afis qui existe depuis plus d’un an, a déjà organisé de nombreux événements digitaux, il s’agira de la première réunion physique avec des leaders de l'industrie financière africaine.