Malawi : "sécurité avant tout" pour les touristes face au choléra

Le Malawi a enregistré 7 499 cas de choléra depuis le mois de mars, dont 214 décès, dans ce qui, selon les Nations unies, est la plus grande épidémie à frapper le pays depuis 10 ans.

Le choléra a tué 214 personnes au Malawi, mais les infections dues à l'une des pires épidémies de la décennie ont commencé à diminuer après avoir atteint un pic le mois dernier, a déclaré mercredi le ministère de la santé.

Dans la région de Salima, l'un des districts les plus touchés par l'épidémie, pas moins de 764 cas ont été enregistré en seulement un mois.

"Nous avons commencé à avoir des cas de choléra le 8 octobre 2022. Jusqu'à hier, le 12 novembre, nous avons enregistré 764 cas et parmi eux, nous en avons perdu 22" a précisé Angela Sakwata, responsable de la promotion de la santé du district de Salima.

"Pour les personnes qui gèrent les lodges et les hôtels, ils leur a été demandé d'informer leurs hôtes que nous avons une épidémie de choléra à Salima et qu'ils doivent suivre les mesures préventives afin qu'ils ne contractent pas la maladie, car la plupart des gens visitent Salima à cause du lac" ajoute Angela Sakwata,

Le choléra est contracté à partir d'une bactérie qui se transmet généralement par de l'eau ou des aliments contaminés. Il provoque des diarrhées et des vomissements, et peut être particulièrement dangereux pour les jeunes enfants.

Le respect des règles d’hygiène élémentaire est à ce jour le mode de prévention le plus efficace.

"recrudescence inquiétante"

Le ministère de la santé a appelé les chefs religieux à encourager leurs fidèles à se faire soigner lorsqu'ils signalent des symptômes, car certains évitent de le faire pour des raisons religieuses.

En septembre, l'OMS a prévenu qu'après des années de déclin, la planète connaissait une "recrudescence inquiétante" des épidémies de choléra, le changement climatique s'ajoutant aux facteurs déclencheurs traditionnels tels que la pauvreté et les conflits.

Dans le monde, la maladie touche chaque année entre 1,3 million et 4 millions de personnes et provoque jusqu'à 143 000 décès.