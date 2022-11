RDC : un projet pétrolier inquiète les écologistes

Si ces habitants de la ville de Goma à l’est de la RDC manifestent, c’est parce qu’ils sont en colère, mais surtout inquiets. Les autorités ont mis aux enchères des gisements de pétrole et de gaz dans la région. Un projet très controversé, car certains de ces blocs gaziers et pétroliers traversent des zones protégées et des parcs naturels.

Un bloc de gaz se trouve par exemple sous le lac Kivu. Les conséquences sur l’environnement risquent donc d’être dévastatrices. Et les habitants ne voient pas les bénéfices qu’ils pourraient tirer de cette exploitation.

"Nous, le peuple, voulons comprendre ce que nous allons gagner lorsque l'exploitation (des combustibles fossiles) commencera. Par exemple, du gaz dans le lac, du pétrole dans le parc, en quoi cela va-t-il nous aider ? Nous savons qu'il y a du pétrole dans le parc, mais cela ne nous aidera pas", explique Jeannette Sifa.

Les autorités justifient ce projet par des impératifs économiques. Mais les défenseurs de l’environnement y voient un potentiel désastre écologique qui mettrait notamment en péril la forêt tropicale du bassin du Congo.

"Nous devrions investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables et abandonner les énergies fossiles. Cela permettra aux communautés de vivre, d'investir dans leurs terres et de vivre de leur pêche tout en contribuant au budget de l'État. Les politiciens et les multinationales étrangères sont les seuls à en profiter car, comme vous le savez, le processus a commencé il y a longtemps. Il y avait déjà des forages pétroliers avant 1960 à Muanda. Qu'est-ce que les habitants de Muanda en ont retiré ? Pauvreté, exclusion, et même la perte de leurs terres", explique le militant écologique Olivier Ndoole.

Une alternative selon les ONG serait de développer le tourisme, qui serait plus profitable à l’environnement et aux populations que le pétrole.