Afrique du Sud : la Box Cart race, une course déjantée

Top départ pour la Box Cart Race, une drôle de course qui se déroule dans la ville du Cap en Afrique du Sud et qui a attiré des milliers de spectateurs.

Plus de 50 véhicules sont en compétition avec une particularité : ils ont été construits par des amateurs et comme on peut le constater, chacun d’entre eux s’inspire d’un thème différent. Pour ajouter à l’originalité de l’événement, aucun de ces véhicules n’est équipé d’un moteur.

"Notre véhicule est directement inspiré de celui du film Jurassic Park. Nous sommes ici pour la course, mais aussi pour sensibiliser le public à la fondation qui lutte pour la protection des rhinocéros", explique Antonio Pereira, un des participants.

Le principe est simple : arriver le premier en bas de la colline. Mais pour désigner le vainqueur, la créativité du véhicule des participants est aussi prise en compte.

"Nous avons construit un véhicule rose parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de violence dans le monde en ce moment et qu'il n'y a rien qui illustre mieux la paix que de peindre une arme dans une couleur douce et joyeuse. Nous voulons juste répandre l'amour et la paix", explique Ross Holland, un autre participant.

Ce type de courses a déjà été organisé dans une cinquantaine de villes à travers le monde, mais c’est la première fois qu’elle se tenait dans la ville du Cap.