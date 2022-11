Tanzanie : crash d'un avion de Precision Air dans le lac Victoria

Un avion de tourisme s’est écrasé dimanche dans le Lac Victoria, en Tanzanie avec 43 personnes à bord, dont deux pilotes et deux autres membres d’équipage. Vingt-six personnes ont été secourues et évacuées vers l’hôpital.

L’appareil, provenait de Dar es-Salaam et s’est abîmé près de l’aéroport de Bukoba dans le nord-ouest du pays. Il s’agit d’un ATR 42 de fabrication franco-italienne, appartenant à Precision Air, la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie fondée en 1993 par Kenya Airways.

"Il est vrai qu'il y a eu un accident dans la province de Kagera et tout est sous contrôle car tous les sauveteurs et les équipements de sécurité ont été déployés pour les besoins d’aide. Nous avons réussi à sauver un certain nombre de personnes et nous ferons une brève déclaration après avoir terminé nos opérations.", a déclaré William Mwampaghale, commandant de la police de la province de Kagera.

Le mauvais temps serait à l’origine de l’accident. La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. Tout en appelant au calme.

"Lorsque l'avion était à environ 100 mètres (328 pieds) en plein vol, il a rencontré des problèmes et du mauvais temps. Il pleuvait et l'avion a plongé dans l'eau. Tout est sous contrôle. Le chef des missions de sauvetage de l'armée et les pompiers de la province de Kagera sont sur place. Ils sont entièrement équipés pour effectuer des sauvetages et assurer la sécurité. Les opérations de sauvetage sont actuellement en cours afin de récupérer l'avion.", explique le commandant de la police de la province de Kagera.

Des vidéos diffusées sur les médias locaux montrent l'avion en grande partie submergé alors que les sauveteurs à l'eau tentent de récupérer des survivants. Les secouristes tentent de soulever l'avion hors de l'eau à l'aide de câbles et de grues.

L'accident survient cinq ans après la mort de 11 personnes lorsqu'un avion appartenant à une société de safari s'était écrasé dans le nord de la Tanzanie.