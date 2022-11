La "salsa caleña" en quête de visibilité internationale

Les meilleurs danseurs de salsa du monde se sont réunis à Cali pour la 17ème édition du Festival Mondial de Salsa Cali 2022, du 28 au 30 octobre en Colombie.

Des pas de salsa Cali, esquissés par les meilleurs danseurs professionnels de la planète. Quelque 4 000 danseurs de différentes nationalités, ont participé ù cet événement à la Ciudadela de la Salsa, située dans le Coliseo El Pueblo de Cali. Occasion d'apprécier à la fois la musique et les compétences impressionnantes des danseurs.

" J'ai 57 ans. Je saute, je ris et je danse comme si j'avais 15 ans. Pour moi, c'est la vie et c'est ce que je recommande au monde entier : dansez la salsa, ne payez pas pour un plan de santé.", explique Andres Leudo, instructeur de salsa

Pour ceux qui peinent à danser la salsa Cali, la 17ème édition du Festival a prévu des cours gratuits de danse. Une classe de danse cosmopolite.

"Ici, les gens viennent du monde entier pour apprendre notre style. Il y a différentes façons de danser la salsa, mais notre style Cali a pris le monde d'assaut.", souligne Maria Isabel Velez, propriétaire d'une école de salsa

Si le style franchit les frontières, sa diffusion est loin d'avoir atteint sa vitesse de croisière.

"En Suisse, on danse plutôt la salsa cubana et la Salsa ON1, et je suis une des seules personnes à enseigner la salsa caleña en Suisse romande. Petit à petit, cela se développe et je suis très heureuse d'en faire partie et de montrer la joie et la richesse de danser la salsa caleña.", affirme Morganne Guillaume, danseuse professionnelle et instructrice de salsa.

Le Festival sert donc de vitrine à cette déclinaison de salsa en quête de visibilité internationale.