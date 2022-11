Kenya : enseigner l'informatique aux écoliers de zones rurales

L'académie Zawadi Yetu, dans le comté de Mogotio Baringo, dans l'est du Kenya, est aussi un laboratoire pour les informaticiens de demain. Ses élèves sont en contact avec l’outil informatique grâce au projet Techlit Africa, lancé par Nelly Cheboi.

Cette Kényane qui n’a touché à l’ordinateur que pendant son cursus universitaire aux Etats-Unis, a voulu inverser la tendance dans son pays.

" Nous bénéficions des dons d'ordinateurs de sociétés et d'institutions. Nous les importons au Kenya, nous avons un centre de remise à neuf où nous les nettoyons, installons notre propre système d'exploitation personnalisé, puis nous les déployons dans les écoles. Nous travaillons également en partenariat avec des jeunes de la communauté que nous formons à l’animation de nos classes afin qu’ils fassent partie du programme scolaire. "; explique Nelly Cheboi Sole, PDG et fondatrice de Techlit Africa.

Son projet propose des notions informatiques de base aux enfants des zones rurales.. L’informatique fait désormais partie du programme quotidien de l’école.

" J'ai enseigné aux enfants comment développer des sites Web et ajouter des éléments intéressants comme CSS, images, vidéos et audios. Cela aidera les enfants à apprendre à se faire connaître en ligne et à faire des affaires en ligne, c'est vers cela que le monde se dirige."; affirme Elysee Dusabinema, professeur d'informatique à la Zawadi Yetu Academy.

Des enseignements qui sont loin de tomber dans les oreilles des sourds.

" J'ai appris comment utiliser le code de Visual Studio pour créer mon propre site Web en utilisant HTML et CSS, puis ils m'ont parlé d'openshot et de la NASA pour faire ma propre fusée quand je serai grand. J'espère donc que ce cours me permettra de devenir un expert en informatique à l’avenir.", reconnait Sammy Ruto, élève de Zawadi Yetu Academy.

Alors que l’informatique devient une science incontournable, les experts et consultant en éducation, affirment que les compétences en TI aideront à préparer les jeunes pour l'avenir.

" Nous vivons dans un monde où nous allons maintenant vers la monnaie numérique, des choses comme le bitcoin, la crypto-monnaie, la fintech, essentiellement la technologie financière. Si ces enfants commencent à développer ces compétences à cet âge, je suis certain qu'à la fin de leurs études universitaires., ils mettront en œuvre ces compétences et ne chercheront pas d'emploi comme la plupart d'entre nous. ",Innocent Kimutai, expert et consultant en éducation.

Le programme mis en œuvre dans 13 écoles du Kenya a permis à 5 000 élèves âgés de 4 à 12 ans d'acquérir des compétences dans le domaine.