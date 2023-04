Kenya : le codage informatique enseigné aux enfants

Au Kenya, l’enseignement de l’informatique aux jeunes enfants prend progressivement une place importante.

Dans le pays en passe de devenir l’un des leaders africains de la technologie, une initiative qui enseigne le codage et le concept de la robotique aux enfants, Code with kids, a vu le jour.

Ce programme mis en place en 2015 par une développeuse informatique a doté près de 2000 enfants de compétences technologiques depuis sa création.

"La plupart des programmes pour enfants à Nairobi coûtent environ 5000 shilling kenyan, soit environ 50 dollars. C'est beaucoup trop cher pour les parents de Kibera. Nous, Code With Kids, proposons le même programme aux enfants de Kibera au prix abordable de 50 ksh par session. Les parents peuvent payer ces 50 Ksh sans que ce soit contraignant et les enfants peuvent apprendre", a déclaréRenice Owino, fondatrice de Code With Kids.

Lorsqu'un enfant rejoint le programme, il apprend d'abord les bases du fonctionnement d'un ordinateur avant d'acquérir des compétences telles que le développement web, la conception d'applications mobiles, les jeux et l'informatique physique.

" Aujourd'hui, le monde va plus vite et tout est lié à la technologie, il est donc important pour moi de faire cela afin d'être compétente pour mon avenir. ", s'est confiée Nancy Anyango, 17 ans, étudiante en codage.

" J'aime jouer au football, mais quand j'ai commencé à faire du codage, c'était très bien. Je me suis dit que je devais laisser le football et venir au codage parce que le codage m'aide à programmer les robots et c'est amusant.", s'est réjouiHemedi Mbiu, 12 ans, étudiante en codage.

L'organisation se consacre à l'enseignement abordable des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) aux enfants issus de milieux à faibles revenus, permettant ainsi à la prochaine génération d'innovateurs de se développer en leur fournissant les ressources nécessaires pour exceller.

" Il a été dit que dans les 15 prochaines années, 75 % des emplois seront liés à la technologie et une fois que nous avons exposé nos enfants, ils sont en mesure d'espérer en l'avenir parce qu'ils vont dans la direction dans laquelle le monde du travail s'oriente, de sorte que lorsqu'ils seront prêts à travailler, ils seront équipés et prêts à aller dans le monde du travail avec les bonnes compétences clés qui sont nécessaires pour l'employabilité.", a expliqué Anne Njine, spécialiste de l'éducation pour Opportunity International EduFinance.

Certains élèves ont déjà réussi à créer leur propre site web et d’autres projets innovants grâce à l'aide d'éducateurs passionnés qui proposent des sessions et des ateliers pratiques qui inspirent la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes.