Rwanda : lutte contre Ebola au poste-frontière de Gatuna

Au poste-frontière de Gatuna avec l'Ouganda, les autorités rwandaises filtrent dorénavant les passagers. Face à l’épidémie d’Ebola qui sévit en Ouganda, un stand de prévention contre la maladie a été installé. Première étape du protocole sanitaire mis en place.

" C'est ici que nous recevons les personnes qui viennent d'Ouganda et qui présentent des symptômes d'Ebola. Ici, nous essayons d'en savoir le plus possible sur leurs antécédents avant leur arrivée au Rwanda, si elles ont été un cas contact ou non. Ensuite, elles sont transférées à l'hôpital de Byumba. ", explique Consolée Niwemahoro, membre de l'unité de prévention des épidémies.

À l’hôpital, Prise de température et autres gestes préventifs sont au rendez-vous. Pour franchir la frontière, il faudra montrer patte blanche.

" J'ai très peu d'informations sur Ebola, car d'où je viens, les gens n'ont pas peur de cette maladie. On entend dire qu'il y en a dans certaines parties de l'Ouganda, mais pas à la frontière de Bouzia. J'étais donc à l'aise en passant la frontière, puisque je n'ai même pas passé la frontière dans certaines parties de la périphérie de l'Ouganda. Nous n'avons même pas peur. Je n'ai entendu parler d'Ebola qu'une fois arrivé ici à la frontière ", affirmeJohn Gilbert, Kenyan traversant la frontière.

Une situation qui pourrait commence à restreindre les mouvements des populations.

" J'espère qu'on va vite s'en remettre. C'est effrayant, mais que pouvons-nous faire ? Nous devons continuer à chercher du travail et vous devez traverser les frontières et vous devez croire que vous serez bien à la fin de la journée. ", regrette Kenedy Mayna, Kenyan traversant la frontière.

Selon le ministère ougandais de la santé depuis septembre, le pays a déjà enregistré 90 cas de confirmés pour 28 décès.