Impact de l'inflation sur les travailleurs du monde entier

Dans presque tous les coins du monde, les gens ressentent l'impact de l'inflation.

L'inflation n'affecte cependant pas tout le monde de la même manière, et pour ceux qui ont des personnes à charge, les prix plus élevés pèsent sur les familles dans le pays et à l'étranger.

Les travailleurs migrants et les personnes qui envoient de l'argent à leurs proches à l'étranger épargnent souvent moins parce qu'ils sont obligés de dépenser plus en raison de l'inflation.

Pour certains, la seule solution consiste à redoubler d'efforts, à travailler le week-end et la nuit, à prendre un deuxième emploi. Pour d'autres, cela signifie réduire la consommation de viande et de fruits frais afin d'envoyer ce qui reste de leurs économies à leur famille restée au pays, dont certaines fuient la famine ou les conflits.

Lissa Jataas envoie chaque mois environ 195 dollars de son emploi de bureau à Chypre à sa famille aux Philippines. Pour économiser de l'argent, elle cherche des aliments moins chers à l'épicerie et achète des vêtements dans un magasin de charité affilié à son église.

Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 71 millions de personnes supplémentaires dans le monde ont connu la pauvreté en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie dans les semaines qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie et son impact sur la disponibilité des céréales de la région de la mer Noire.

L'effet d'entraînement de la guerre en Ukraine sur les pays importateurs de céréales a exacerbé les conditions économiques déjà difficiles dans des pays qui subissent encore les chocs économiques de la pandémie de COVID-19 et les effets du changement climatique.

Lorsque les prix des denrées alimentaires et du carburant augmentent dans le monde entier, cela signifie que l'argent que les gens peuvent envoyer à leurs proches dans leur pays ne va plus aussi loin qu'avant.

Le Fonds monétaire international estime que l**'inflation mondiale culminera à 9,5 % cette année**, mais dans les pays en développement, l'inflation est bien plus élevée.

En Somalie, la sécheresse et les conflits ont forcé un million de personnes à fuir leur foyer. La sécheresse actuelle est la pire dont le pays puisse se souvenir, et des milliers de personnes sont mortes, dont de nombreux enfants. Selon les Nations unies, un demi-million d'enfants risquent de mourir de malnutrition ou de famine.

Mahdi Warsama, 52 ans, a émigré de Somalie aux États-Unis à l'âge de 17 ans.

Aujourd'hui citoyen américain et diplômé en études sur la résilience et la sécurité, il envoie entre 300 et 3 000 dollars par mois à ses proches dans le nord de la Somalie, empruntant parfois de l'argent pour envoyer aux membres de son clan ce dont ils ont besoin pour payer leurs factures médicales et autres urgences.

Warsama, qui partage son temps entre Columbus (Ohio) et Minneapolis (Minnesota), estime avoir envoyé 1 500 dollars le mois dernier pour aider ses proches à payer les produits de première nécessité comme la nourriture et l'eau pour eux-mêmes et leur bétail.

Parmi les personnes qui ont besoin de son aide en raison de la sécheresse qui sévit dans le pays figurent des frères et sœurs et des parents éloignés.

Il a modifié ses habitudes de consommation et cherche des moyens de gagner plus d'argent, tout en suivant de près l'actualité pour surveiller les hausses de taux et l'inflation - ce qu'il ne faisait jamais avant cette année.

Pour Mme Jaatas, les six membres de sa famille qu'elle soutient aux Philippines ne sont pas seulement confrontés à la hausse des coûts, mais aussi aux conséquences d'un typhon qui a coupé l'eau et l'électricité dans leur ville.

Selon une analyse de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, les Philippines sont le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans les pays émergents d'Asie, en raison de leur dépendance à l'égard des importations de denrées alimentaires pour nourrir leur population croissante.

Ester Beatty, qui dirige une section du réseau européen de la diaspora philippine à Chypre, a déclaré qu'il est courant de voir des Philippins travailler à Chypre le dimanche et ne pas profiter de ce jour de congé parce qu'ils essaient de trouver des revenus supplémentaires pour soutenir les parents restés au pays qui ont du mal à payer le coût élevé des produits de base comme le riz et le sucre.

Dans les pays à faible revenu, les familles consacrent plus de 40 % de leurs revenus à l'alimentation, malgré les subventions gouvernementales.

Ali el-Sayyed Mohammed, 26 ans, est arrivé aux Émirats arabes unis en février après avoir passé plusieurs années à chercher du travail en Égypte.

Rien de ce qu'il a trouvé n'offrait un salaire décent, dit-il.

"La vie est chère et les salaires ne couvrent pas assez, alors j'ai pris la décision de partir", a-t-il dit. "C'était une décision difficile au début, mais la situation ne m'a pas laissé le choix".

Son père étant décédé, Mohammed est le principal soutien de famille, s'occupant de trois sœurs et de sa mère.

Il est originaire de Beheira, une province du delta du Nil qui a vu beaucoup de ses jeunes hommes partir, s'embarquant parfois dans des voyages mortels à travers la Méditerranée à la recherche de travail en Italie et dans d'autres pays européens.

Avec environ 1 000 dollars d'économies, dont une partie a été empruntée, Mohammed est venu à Dubaï et a dormi chez des amis jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dans l'un des restaurants égyptiens les plus populaires de Dubaï, Hadoota Masreya.

Cependant, l'augmentation du coût de la vie en Égypte a rendu encore plus difficile son objectif d'économiser suffisamment pour aider sa sœur à se marier l'année prochaine ou pour assurer son propre avenir.

L'inflation en Égypte a grimpé à environ 16 % alors que la valeur de la monnaie locale a chuté, rendant la vie de millions d'Égyptiens vivant dans la pauvreté encore plus difficile.

Le manager de Hadoota Masreya, Mohamed Younis, a déclaré qu'il était constamment contacté par des Égyptiens à la recherche d'un emploi et d'un moyen de quitter l'Égypte, et que leur nombre ne cessait d'augmenter.

Younis gère une chaîne YouTube intitulée "Restaurant Clinic", qui donne des conseils en arabe sur la manière de réussir dans le secteur de la restauration.

Il prévient que s'installer aux Émirats arabes unis comporte des risques, car trouver un emploi demande du temps et de l'argent.