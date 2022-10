Lancement de la 3ème édition du Choiseul Africa Business Forum

Le Choiseul Africa Business Forum 2022 s'est tenu à Casablanca, Jeudi 20 Octobre.

Des centaines de décideurs parmi les plus influents de l’Afrique ont répondu présent à l'événement organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, par l’Institut Choiseul, en partenariat avec la Région Casablanca-Settat et la Confédération générale des entreprises du Maroc,

Selon Pascal Lorot, Président de l'Institut Choiseul, ce forum devait se tenir au Maroc pour de nombreuses raisons :

«Le Maroc est un pays africain stratégique, central, qui a développé au cours de ces dernières années une vraie politique ambitieuse, à destination de l’Afrique francophone, mais aussi de l’Afrique subsaharienne au sens large du terme»

Mehdi Tazi, Vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, (CGEM) se réjouit de l'impact positif du Choiseul Africa Business Forum 2022 sur l'économie de son pays:

« Nous sommes ravis du succès que le forum connait, de l'enthousiasme des participants et du niveau des discussions et des échanges que nous avons eu. On arrive à se rendre compte à la fois des difficultés que les autres rencontrent, et des solutions qu’ils proposent. Nous avons exposé_ également nos propres difficultés et comment les surmonter, tout en évaluant les opportunités d’investissement des pays présents»_.

Pour cette édition, c’est Madagascar qui a été mis à l’honneur. Présent à ce grand rendez-vous panafricain, le président Andry Rajoelina, a participé à un panel spécial exposant les opportunités d'investissement dans le pays.

Joël Randriamandranto, ministre malgache du Tourisme, a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs: «C’est un honneur pour Madagascar d’être présent à Casablanca et en même temps d’être l'invité d’honneur. C’est une chance pour nous de pouvoir présenter et partager toutes les opportunités d’affaires possibles à Madagascar».

Pour Lalaina Randrianarivelo, Directeur de communication du groupe Filatex, ce forum est une chance inespérée pour l'économie malgache : «un pays comme Madagascar a besoin d’investissements, de se faire connaitre et de trouver des investisseurs».

Transformation digitale, cybersécurité, Énergie, santé... Les délégations africaines ont eu l'occasion de se rapprocher dans divers secteurs par le biais de plusieurs panels sectoriels, mettant toujours l’Afrique au cœur des débats.