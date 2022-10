Sierra Leone : enterrement des 27 morts des émeutes d'août

Près de deux mois après leur décès lors des émeutes contre l’inflation en Sierra Leone en aout dernier, les 27 civils ont enfin été enterrés ce lundi.

Le retard des obsèques a également été expliqué par la nécessité de trouver un accord avec les familles sur les conditions des funérailles.

Les proches des victimes n’ont finalement pas pu obtenir gain de cause pour prévoir des funérailles en famille.

"Tous les membres de la famille n'ont pas approuvé. Nous étions présents à la réunion et nous avons désapprouvé. Nous avons rejeté les vingt mille leones (que le gouvernement a offert à chaque famille pour aider aux rites funéraires, ndlr)." a expliquéAlusine Koroma, frère du membre de l'opposition Hassan Dumbuya tué pendant les émeutes d'août.

Les dépouilles des jeunes manifestants ont été inhumées dans un cimetière de Freetown la capitale, après une cérémonie organisée par l’Etat pour des raisons de sécurité.

Mohamed Rahman Swaray, ministre de l’information a également expliqué ce retard en invoquant le temps requis pour faire identifier chaque disparu par des proches vivant loin de la ville pour certains ou effrayés pour d’autres.

"Je me sens si découragé, déprimé, très malheureux. Je ne suis pas du tout content de la décision que le gouvernement n'a pas voulu prendre, ils ont gardé les enfants jusqu'à maintenant, pendant deux mois et maintenant ils sont prêts à être enterrés. Cela cause beaucoup de traumatisme, cela brise les familles, personne n'est heureux." s'est confiéMohamed Sesay, a perdu sa sœur lors des émeutes d'août.

Le 10 août dernier, la capitale de Sierra Leone ainsi que les villes de Makeni et Kamakwie ont été e théâtre d’affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes manifestants qui protestaient contre la hausse des prix. Ils réclamaient également le départ du président Julius Maada Bio élu en 2018.