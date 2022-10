Rwanda : Youth Connect, des financements pour les jeunes sollicités

La cinquième édition du sommet Youth Connect s'est achevée à Kigali, au Rwanda, samedi 15 octobre, après trois jours de conférences, d'ateliers et de séances de mise en réseau.

Quelque 9 000 jeunes innovateurs et dirigeants du monde entier ont participé à l'événement pour discuter des différents moyens de promouvoir la croissance et l'avancement de la jeunesse du continent africain.

Le sommet de cette année s'est déroulé sous le thème "Accélérer les investissements dans la jeunesse : Jeunesse résiliente, Afrique résiliente".

D'autres discussions ont été menées, notamment sur la contribution des jeunes à l'action climatique, la paix et la sécurité, l'économie numérique, l'agriculture et les systèmes alimentaires, entre autres.

Ritah Karen, une étudiante, a été très inspirée par les sessions : "Je me sens très importante en tant que jeune, j'ai appris du vice-président du Kenya qu'il n'y a pas d'ascenseur vers le succès mais qu'il faut franchir les étapes, et j'ai aussi appris que le travail acharné sans but, et la discipline, rien ne peut jamais être accompli."

Le manque de financement

Selon les conclusions du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 42 % des jeunes en Afrique n'a pas accès aux fonds nécessaires pour l'entrepreunariat. Jusqu'à 42% des jeunes peinent à pour ce financement.

Difficile dans ce contexte pour la jeunesse du continent de matérialiser ses rêves. Comment inverser la tendance ? Au micro d' Africanews, l'entrepreneur Arnold Nyendwa a partagé ses réflexions sur les investissements dans la jeunesse.

"Accélérer les investissements, c'est prendre des décisions importantes, c'est agir, parce que lorsque vous regardez les problèmes qui touchent l'Afrique, les solutions sont là. Les jeunes créent maintenant des solutions, mais il n'y a pas de système de soutien."

Des délégués de haut niveau, dont le président Paul Kagamé, ont souligné que les jeunes constituent un mouvement résilient qui contribuera à la prospérité de l'agenda 2063 pour une Afrique meilleure.

L'agenda 2063 de l'Union africaine (UA) est le cadre du continent qui vise à atteindre les objectifs d'un développement inclusif et durable. Selon l'UA, il est une manifestation de "l'élan panafricain pour l'unité, l'autodétermination, la liberté, le progrès et la prospérité collective".