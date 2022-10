Basket : le Sénégalais Boubacar Touré condamné pour avoir frappé un adversaire

Ancien international sénégalais, Boubacar Touré, a été condamné mardi en France à 10 mois de prison avec sursis. En janvier 2021, le pivot qui évoluait alors à Roanne (club du championnat Elite), avait fracturé la mâchoire d'un adversaire.

Boubacar Touré était absent de l'audience et n'était pas non plus représenté par un avocat, comme indiqué par le journal local Le Progrès.

Le procureur de Roanne, Abdelkrim Grini, avait requis 9 mois de prison avec sursis et 2 500 euros d'amende. Le tribunal l'a condamné à 10 mois avec sursis et 2 500 euros.

Le joueur, qui a été transféré cet été à Bursa (Turquie), a donné un coup de poing à l'international bosnien de Boulogne-Levallois, Miralem Halilovic, le 31 janvier 2021, lui occasionnant une fracture de la mâchoire.

Il avait été suspendu pour dix matches par la Ligue française de basket tandis qu'Halilovic est resté éloigné des parquets pendant sept mois à la suite de ce geste.