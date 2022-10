Lesotho : la population rurale rêve de changement

Au Lesotho,Thaba Bosigo, ce site touristique est connu pour cette montagne de 1.804 m d'altitude et son passé historique lieu de naissance du peuple Basotho,peuple bantou d'Afrique australe, très largement majoritaires et chrétiens pour la plupart.

Situé à environ 24 kilomètres de Maseru, ici, le chômage, l'insécurité et la pauvreté sont tous aussi importants que dans la capitale. Makamohelo Hlehlisi, espère que son parti remportera les dernières législatives et s'attaquera à ces problèmes.

''Les gens sont tués en grand nombre ici au Lesotho, les enfants sont harcelés, violés, et nos vieilles dames sont tuées en grand nombre. Je veux voir mon parti, s'il devient le prochain parti au pouvoir, se pencher sur ces questions, et aussi créer des emplois pour les jeunes, parce que les jeunes ne travaillent pas. Il y a vraiment trop de choses, nous attendons trop de choses".

Au niveau national selon la banque mondiale, le chômage atteint 22,5 % et plus de 30 % de la population vit sous le seuil international de pauvreté. Le pays importe l'essentiel de la nourriture pour ses 2,2 millions d'habitants de son voisin. De plus, ce royaume connaît une histoire politique très mouvementée.

Nous voulons simplement des changements, il devrait y avoir la paix dans notre nation, il devrait y avoir de la croissance, et nous devrions tous vivre ensemble heureux, ce sont les choses dont nous avons besoin. Nous avons très bien voté hier, il n'y a pas eu de problèmes d'aucune sorte, tout a bien fonctionné espère cette dame.

Pour les habitants de Thaba Bosigo, la nouvelle équipe parlementaire devrait une fois élue se pencher très rapidement sur les défis économiques et sécuritaires du pays. Cinq partis se disputent les 120 sièges de l'Assemblée. Un nouveau Premier ministre doit succéder à Moeketsi Majoro.