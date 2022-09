Côte d'Ivoire : le rap ivoire affirme son flow

Dans son petit studio au nord d'Abidjan, la rappeuse Andy S peaufine et affine ses rimes et son flow et rêve en grand.

Elle fait partie de cette nouvelle génération d'artistes ivoiriens porteurs d'un nouveau genre qui veulent s'exporter à l'international.

"C'est clair que comparé aux années d'avant le Rap Ivoire est en train de passer un cap, parce qu'on voit que les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe à Abidjan. Il y a des collaborations qui se font avec des artistes ivoiriens déjà à l'international. On voit que le mouvement intéresse '' affirme-t-elle.

Ce samedi de la fin août, le palais de la culture, l'une des plus grandes salles de spectacles d'Abidjan affiche complet.

La star du soir est Didi B, le Booba ivoirien qui enchaîne les titres à succès et les millions d'adeptes et d'écoutes sur les plateformes musicales.

"Le rap Ivoire, c'est un rap qui se développe un peu plus, qu'ils écoutent maintenant en France, un peu partout dans le monde donc peu à peu, on pense qu'on va y arriver" souligne un fan de rap.

Jusqu'à la fin des années 2010, le coupé-décalé prédominait largement le paysage musical en Côte d'Ivoire.

Mais depuis la disparition dans un accident en 2019 de l'icône du genre DJ Arafat, le rap gagne progressivement les cœurs, u n succès qu'explique le producteur de Didi B.

"Je pense qu'après à la mort d'Arafat il y avait un gros vide, et c'était un vide qu'il fallait combler. Le coupé-décalé n'a pas pu tenir et je pense que les petits du Rap Ivoire eux ont pris la place qui était vacante" admet Sheku Tall, président du label de musique Coast to Coast music label.

Si la musique est bonne, elle sera jouée partout. Tout ce que nous voulons, c'est faire de la bonne musique."

Certains rappeurs tissent déjà des liens avec des grands artistes à l'international comme Suspect 95 récemment rejoint en studio par le ténor du rap français Youssoupha. Une partie de cette nouvelle génération d'artistes qui devrait se produire au Mojo Fest, le premier festival de rap crée par Didi B prévu en décembre prochain