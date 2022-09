RDC : la société civile réclame la libération de Bunagana contrôlée par le M23

Dans la ville de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, la société civile en l’occurrence Lucha, a appelé à deux journées de ville morte lundi et mardi pour la libération de Bunagana occupée par le M23 depuis 105 jours.

Cet appel selon plusieurs sources locales a été suivi avec la fermeture des centres commerciaux et des échoppes. Par ailleurs, la situation reste toutefois tendue, actualité.cd affirme que des coups de feu ont été entendus notamment dans les quartiers Ndosho, Majengo, Katoyi et Buhene où les éléments de la police ont usé des tirs de sommation pour disperser les manifestants et ainsi dégager certaines routes barricadées.

Déjà, jeudi dernier à Rutshuru-centre dans le Nord-Kivu, une manifestation de la société civile appelant à la libération de cette localité stratégique à la frontière ougandaise avait occasionné la mort d’une personne. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce que Kigali dément.

Les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues depuis 1994, l'année du génocide au Rwanda qui a fait selon l'ONU 800.000 morts, Tutsis ou Hutus modérés, tués par les Forces armées rwandaises (FAR) et les milices extrémistes hutu Interahamwe.