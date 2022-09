Zimbabwe : service commémoratif en l'honneur de la reine Elizabeth II

L'église anglicane de Harare au Zimbabwe a tenu un service commémoratif en l'honneur de la reine Elizabeth II décédée jeudi dernier.

Une poignée de personnes en deuil s'est rassemblé dans la cathédrale ou des chants solennels ont été interprétés pendant les deux heures de service.

"Nous pensons à vous et nous tenons à vous assurer de nos prières pour la famille royale, le nouveau roi, le roi Charles III et le peuple du Royaume-Uni de et du Commonwealth à l'occasion du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II" a déclaré Farai Mutamiri, évêque de Harare devant l’autel.

Quelques fidèles ont exprimé de bons souvenirs de la défunte reine d'Angleterre, qui s'est rendue au Zimbabwe en 1947 et en 1991.

"Nous sommes réunis dans cette magnifique cathédrale pour rendre grâce à la vie de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II. C'est l'endroit idéal pour le faire, dans le sanctuaire de la foi qui lui était chère" Melanie Robinson, l'ambassadrice britannique au Zimbabwe présente lors de la cérémonie.

À l'époque de la première visite d'Elizabeth au Zimbabwe, le pays était une colonie sous domination britannique dotée d'une certaine autonomie, connue sous le nom de Rhodésie du Sud.

Son décès, a suscité des sentiments mitigés chez les Zimbabwéens. Pour certains, l'histoire de leur pays est inextricablement liée aux 70 ans de règne d'Elizabeth II.

Alors que d'autres en revanche, affirment qu'elle était un symbole de la domination coloniale britannique qui ne devait pas être célébré.