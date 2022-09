Nigeria : trouver de la valeur dans le recyclage des déchets

Des tonnes de pièces détachées de véhicules… Là ou certains n’y verraient que des déchets, certains entrepreneurs y voient plutôt une opportunité. C’est le cas de l’entreprise Romco, qui recycle environ 1500 tonnes d’aluminium tous les mois. Basée près de Lagos, elle a été créée il y a quelques années par un jeune Nigérian de 32 ans, Raymond Onovwigun.

"Vous pouvez être respectueux de l'environnement et être industriel en même temps. Donc par exemple, ce que nous faisons ici, le recyclage, est intrinsèquement écologique. Nous émettons 0,3 tonne de carbone pour chaque tonne d'aluminium que nous produisons, par rapport à l'industrie primaire qui émet 20 tonnes de carbone pour chaque tonne d'aluminium qu'elle produit de manière plus... en utilisant du charbon et des combustibles fossiles industriels lourds", explique-t-il.

Depuis sa création en 2015, l’entreprise croule sous les demandes et envisage d’ouvrir des usines ailleurs sur le continent. L’aluminium est très demandé, c’est le deuxième métal le plus utilisé au monde après l'acier. Il est largement utilisé notamment dans la construction automobile et la médecine.

"Le plan consiste évidemment à développer nos installations existantes, ici et au Ghana. Puis, après avoir développé ces installations, ou en tandem, nous étendrons ces usines à d'autres parties du continent. Nous nous intéressons à la côte est de l'Afrique, à la ceinture moyenne, à l'Afrique subsaharienne, et à l'ouest - nous ne sommes que dans deux pays pour l'instant", poursuit l'entrepreneur.

Des initiatives comme celle-là sont rares au Nigeria, où seule une infime partie des déchets est recyclée.

Le plastique, le métal et le verre qui, dans d’autres pays, sont couramment ramassés et traités, sont pour la plupart jetés à la poubelle.

Chaque année, le Nigeria, première économie d’Afrique, rejette 200 000 tonnes de plastique dans l'Atlantique, selon l’ONU.