La série américaine Queen Sugar tire sa révérence. À une saison de la fin, l’équipe du show qui se déroule en Nouvelle-Orléans à célébrer les derniers jours de tournage.

"Je voulais que ce soit une capsule temporelle des Noirs vivant à cette époque pour que nous puissions nous célébrer nous-mêmes, mais aussi pour que nous permettions à d'autres personnes de se familiariser avec tous les différents aspects de nos vies. J'ai l'impression que c'est ce que nous avons fait. Ça a été un honneur d'être aussi précis avec cette série que je le suis....... Cela va me manquer, mais c'est un peu comme lorsque votre bébé obtient son diplôme ; vous devez l'envoyer dans le monde et c'est ce que nous faisons aujourd'hui" a déclaré Ava Duvernay, productrice exécutive.

La série est connue pour traverser les frontières de la race, des droits civiques et de la pauvreté, ce qui a trouvé un écho auprès des habitants de la Nouvelle-Orléans.

#QueenSugar est de retour dans 8 jours ! !!

_"C'est comme le meilleur travail que l'on puisse avoir. En tant que personne dans ma position, essayer de diriger les troupes. Tout le monde m'a soutenu et m’a et nous sommes vraiment un ensemble. Nous nous aimons vraiment et travaillons ensemble comme une famille. C'est quelque chose de rare sur un plateau." a révélé l'actrice_Rutina Wesley.

"Nous avons touché la corde sensible de beaucoup de gens, mec. Ce que j'aime le plus, honnêtement, c'est quand je me promène dans la rue, à n'importe quel moment, n'importe où aux États-Unis, en Afrique ou au Canada, on me demande : "Quoi de neuf, Hollywood ? Cela signifie que j'ai touché une corde sensible, que nous avons touché une corde sensible pour le public." a expliqué l'acteur Omar Dorsey.

La maire de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell, a organisé un événement au studio de tournage de la série afin de remettre à la réalisatrice, une clé de la ville et déclarer le 20 juin Journée Queen Sugar :"Nous nous attaquons à des problèmes clés, à des problèmes sociaux avec lesquels nous vivons, que nous traitons et sur lesquels nous travaillons tous les jours. C'est donc pertinent pour nos téléspectateurs. C'est pertinent pour les citoyens de notre ville et nous voyons cela comme un reflet de l'audience à travers le pays et vraiment à travers le monde." a déclaré la maire de la ville.

La série Queen Sugar a été produite par Ava DuVernay, avec Oprah Winfrey en tant que productrice exécutive. Le feuilleton est basé sur le roman du même nom publié en 2014 par l'écrivain américain Natalie Baszile.

La saison finale de Queen Sugar débute le mardi 2 septembre 2022.