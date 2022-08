Veillée d'armes électorale en Angola

Mardi, les villes angolaises retrouvaient leur climat habituel après la fin de la campagne pour les élections générales prévues ce mercredi. Cette veille du scrutin constitue la période de réflexion imposée par la loi.

A quelques heures du rendez-vous avec les urnes, les électeurs semblent déjà avoir fait leur choix. Dans les rues de Luanda, la capitale, les populations ne souhaite plus qu’une chose.

"Que demain, jour de la fête de la démocratie, nous votions dans la paix, dans la tranquillité et pour que nous puissions effectivement élire nos représentants du pays et que nous puissions effectivement jauger et suivre de près ce processus. Et que tout se passe bien.", explique un électeur résidant à Luanda, la capitale.

Alors qu’ils s’apprêtent à élire leur prochain dirigeant, les électeurs ne font pas l’économie de leur principale attente.

"J'espère que je pourrai voir une amélioration, une amélioration dans plusieurs domaines.", souligne un autre habitant de la capitale politique angolaise.

Malgré le respect du délai de réflexion par les huit candidats aux élections générales et les médias, de nombreuses informations restent disponibles sur Internet.

" Certaines informations sont crédibles d'autres non. Il y a aussi de fausses informations", ajoute ce citoyen angolais.

Au total, 14 millions d’électeurs répartis dans plus de 13 000 bureaux de vote sont attendus aux urnes.