Elections en Angola : les femmes, enjeu présidentiel

Alors que le MPLA tenait son dernier meeting de campagne samedi dernier, le président sortant Joao Lourenço retrouvait une dernière fois ses sympathisants lundi à Luanda, ou plutôt ses sympathisantes.

Le stade Kilumba était plein à craquer pour accueillir le couple présidentiel. Un ultime rendez-vous avant de se rendre aux urnes pour des milliers d'Angolaises, cible privilégiée de cette fin de campagne.

Alors que le scrutin s'annonce extrêmement serré, le vote des femmes est une des clés pour faire la différence dans les urnes.

Le président Lourenço le sait et a prononcé un discours tourné vers l'autonomisation des femmes, leur promettant une place plus importante dans la société, des postes clés dans les plus grandes institutions.

"Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier toutes, pour les messages qui nous ont été envoyés, des messages de différentes parties de notre société, de femmes de différents horizons. Pour notre politique, nous au MPLA, nous nous battons pour la scolarisation, du citoyen de manière générale puisque nous avons aussi des hommes mais plus particulièrement de la jeunesse féminine. Le droit à l'emploi, le droit d'évoluer dans les domaines professionnels, le droit d'occuper des postes importants en politique dans la hiérarchie de l'État angolais, tous ces droits doivent être recadrés pour la femme angolaise."

Déjà, il y a quelques semaines, il avait annoncé qu'en cas de victoire, sa colistière, Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, deviendrait la première femme à accéder au poste de vice-présidente.