Nigeria : l'engagement des travailleurs humanitaires reconnu

Alors que le monde commémore ce 19 août la 19 e journée consacrée à l’aide humanitaire, le président nigérian était jeudi à Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno, endeuillée par plus de 10 ans d’exactions djihadistes. But de la manœuvre, saluer l’action des travailleurs humanitaires dans cette partie trouble du Nigeria.

"La Journée mondiale de l'aide humanitaire est commémorée chaque année le 19 août pour rendre hommage aux travailleurs humanitaires tués et blessés dans l'exercice de leurs fonctions, pour honorer tous les humanitaires et agents de santé qui continuent, malgré les obstacles, à apporter un soutien et une protection vitale aux personnes qui en ont le plus besoin.", a déclaré Babagana Umara Zulum, gouverneur, État de Borno.

Un engagement au péril de leur vie. Selon le ministère nigérian des affaires humanitaire, en effet, depuis 2016, 35 travailleurs humanitaires ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier, alors que 72 autres ont été blessés et 28 kidnappés. Muhammadu Buhari a appelé son gouvernement à prendre à bras le corps

la situation des orphelins et de veuves dont le nombre ne cesse d)augmenter dans cette partie de son pays.