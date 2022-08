Soudan du Sud : les Casques bleus mongols honorés pour leur mission

La 11e unité d’infanterie des forces armées mongoles félicitée pour son action en faveur du maintien de la paix au Soudan du Sud. Ses éléments, déployés dans le pays, ont été décorés sur la base de Bentiu, par les Nations unies, valorisant ainsi leur travail.

Une participation digne d’éloges, devenue une tradition. La Mongolie contribuant aux opérations de maintien de la paix dans le monde depuis deux décennies.

‘’Votre attitude proactive a été exemplaire, en soutenant les efforts de paix de la Mission et en renforçant les partenariats, vous avez contribué à la construction de digues à Bentiu au plus fort des inondations, et votre déploiement dans la base opérationnelle temporaire d'Abiemnom et Mayom a permis de montrer la présence de la mission, en assurant la sécurité et en renforçant l'engagement avec les communautés locales. ‘’, a déclaré Nicholas Haysom, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud.

Protection des civils, fourniture de l’aide humanitaire et autres, 10 000 soldats mongoles sont sur le terrain au Soudan du Sud dont 900 femmes. Sergent Kh Davaa Nyam fait partie de ces femmes qui suscitent l’admiration.

"La participation des femmes à la mission de maintien de la paix est importante. Lorsque je pars en mission humanitaire, il est très facile de s'engager auprès des femmes de la communauté. C'est pourquoi je peux comprendre leurs besoins et les communiquer à mes commandants.", explique Sergent Kh Davaa Nyam, membre du contingent de la Mongolie.

Elle n’est pas à sa première mission. Bien au contraire, Kh Davaa Nyam a déjà servi en Sierra Leone. Le travail des femmes militaires au sein des communautés est notamment apprécié.