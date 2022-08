Kenya : les bulletins de vote acheminés avant les élections

C’est dans cet entrepôt, situé dans un lieu tenu secret de Nairobi, et gardé par des hommes armés, que les employés de la commission électorale kényane s’affairent. Ils rangent et trient des cartons de bulletins de vote, qui seront utilisés dans quelques jours, au cours d’une grande journée électorale.

Toute cette logistique est supervisée par Khadija Ramadhani, dont la première préoccupation est la sécurité des bulletins de vote.

"En raison de facteurs tels que la sécurité, nous ne pouvons pas prendre le risque de transporter ces bulletins de vote par la route. Donc, fondamentalement, nous avons externalisé notre service de transport et ils seront transportés par avion", explique-t-elle.

Les Kényans seront enregistrés à l'aide de kits biométriques, l'identification au bureau de vote et la transmission des résultats seront également électroniques. Les votes eux-mêmes se feront toujours à l'aide de bulletins de vote traditionnels.

Le 9 août, plus de 22 millions de Kényans désigneront leurs représentants, du président de la République aux assemblées de comtés, en passant par les députés, sénateurs et gouverneurs. Six scrutins au total, après des campagnes électorales qui ont rythmé la vie du pays ces derniers mois.