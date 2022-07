Centrafrique : à Bangui, il faut réparer les dégâts des inondations

En Centrafrique, les habitants de la capitale se remettent des inondations survenues en fin de semaine. Les autorités n'ont pas encore évalué entièrement les dégâts, mais des pertes humaines et matérielles sont déjà à déplorer selon les habitants. 18 quartiers de Bangui ont été touchés, et une centaine de maisons a été détruite.

"Depuis avant-hier soir, et encore toute la journée d'hier, une forte pluie s'est abattue sur nous", raconte Nathan Banassikiridji, habitant du 4e arrondissement de Bangui. "Cela fait plus de 5 ans qu'on n'a pas eu ça. Ça a provoqué des inondations et on est sous l'eau. On a sorti toutes nos affaires pour essayer de réparer les dégâts."

Dans le cinquième arrondissement, des habitants affirment avoir vu deux personnes en moto-taxi se noyer. Mais aucune équipe de secouriste n'a encore été déployée sur la zone afin de rechercher de potentielles victimes et aider la population dans les décombres.

"Chaque fois que cela arrive, on a évidemment besoin de soutien parce qu'on ne peut rien faire seul", continue Nathan Banassikiridji. "Il y a un dicton dans notre pays qui dit malheur à l'homme seul. Donc, compte tenu des efforts déployés par le gouvernement, il y a encore des dégâts. On demande au gouvernement de faire un petit effort pour réparer tout cela afin que ça ne se reproduise pas."

Depuis le début de l'année, Bangui refait son réseau routier et construit de nouvelles habitations. Mais ces travaux ont empiré les conséquences des pluies, empêchant les eaux de s'écouler normalement.