Ballon d’Or africain : et de deux pour Sadio Mané

Sadio Mané décroche son deuxième Ballon d’Or africain. La star du football sénégalais a été sacrée jeudi, lors des CAF Awards.

Une cérémonie marquée par la razzia du pays de la Teranga. Outre Sadio Mané, Aliou Cissé a remporté le titre de Coach de l’année tandis que Pape Matar Sarr et Pape Ousmane Sakho remportent respectivement les titres de meilleur Espoir et du plus beau but.

C’était une évidence, après une saison exceptionnelle, il était écrit que Sadio Mané allait remporter le Ballon d’Or africain 2022, son deuxième de l’histoire. Sadio Mané, plus qu’une fierté pour les Sénégalais qu’il a menés au sacre à la Coupe d’Afrique des années, rien que ça. En tout cas, la plupart des Sénégalais que nous avons rencontrés ne retiennent que du positif après son sacre au Ballon d’Or. « C’est vraiment mérité et il n’a rien vu encore parce que c’est un gosse hyper gentil, modeste et grand footballeur. Parce que lorsque vous voyez Sadio Mané qui vient de Bambali, qui a bravé tous les obstacles pour devenir un très grand joueur, connu. Vraiment il le mérite. », pense Babacar Coulibaly, éducateur sportif.

Sadio Mané est élu Ballon d'Or Africain 2022 ! 🇸🇳

IMMENSE RESPECT 👏❤ https://t.co/S34qWVXDZu">pic.twitter.com/S34qWVXDZu — Junior Béton 🇨🇩 (@beton_junior) https://twitter.com/beton\_junior/status/1550219647101931520?ref\_src=twsrc%5Etfw">July 21, 2022

Un sentiment partagé par presque tous les Sénégalais qui n’avaient d’yeux pour le vice-champion d’Europe. « Il a souvent essuyé beaucoup de critiques, mais il a toujours gardé espoir. Il a beaucoup travaillé et on a vu combien il a été important dans le système de Liverpool. C’est un gars qu’on peut balancer à gauche, à droite, dans l’axe, au milieu, il faut avoir des qualités pour pouvoir faire tout ce travail. Donc, je pense que c’est un grand joueur et il le mérite. », estime Serigne Abou Lahad Yade.

« C’est quelqu’un qui mérite amplement le Ballon d’or pour avoir gagné la CAN. Je pense qu’au vu des résultats qu’il a eus cette année, il le mérite amplement. Nous avons un sentiment nationaliste également parce que Sadio Mané est un Sénégalais et reste une fierté nationale. Je pense qu’il le mérite amplement. », ajoute Moussa Ly, jeune supporter des Lions.

Avec ce second sacre au Ballon d’or, Sadio Mané rejoint au palmarès un certain El Hadji Ousseynou Diouf, la star du football sénégalais des années 2000-2010. L’enfant de Bambali s’impose plus que jamais comme le meilleur joueur de l’histoire du football sénégalais. Et au rythme où il avance, il peut encore rêver retrouver au sommet le duo Yaya Touré-Samuel Eto’o Fils. Les deux anciennes stars du football ivoirien et camerounais règnent sur le trône du Ballon d’Or africain avec leurs quatre trophées chacun.