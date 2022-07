Afrique du Sud : un an après les émeutes de Johannesburg

Un an après l'insurrection populaire qui a frappé l'Afrique du Sud, une cinquantaine de personnes a été condamnées pour ces violences, des milliers d’autres sont en attente de procès, c'est ce qui ressort de la conférence de presse animée vendredi par la ministre de la Défense, elle promet de punir les coupables.

Quiconque se trouve être derrière ce qui s'est passé l'année dernière, il doit savoir que nous ne baisserons pas la garde, peu importe ceux qui se cachent derrière cet acte, ils feront face à ce qu'ils doivent faire face, il n'y aura pas de raccourcis. Parfois quand vous voulez traiter ces questions, vous vous précipitez parce qu'il y a la pression du public, mais parfois dans la précipitation vous faites des erreurs et les personnes qui devraient faire face à la justice s'en sortent indemnes.

Selon Thandi Modise plus de 8 000 incidents avaient été signalés à la police, conduisant à 5 500 arrestations. 2435 cas attendent toujours d’être traduits en justice. La ministre de la Défense assure tout est mis en oeuvre pour améliorer les services de police et de renseignement pour mieux répondre aux éventuels incidents du même ordre qui pourraient survenir à l'avenir.

Au niveau du gouvernement, nous n'avons aucun intérêt à protéger une faction contre une autre. Quiconque va à l'encontre de ce qui est la norme établie, de ce pour quoi nous nous sommes battus, doit alors faire face à la colère de la loi.

En juillet 2021, l'Afrique du Sud avait connu une vague d'émeutes et de pillages à Johannesburg et dans la province du Kwazulu-Natal, qui avaient fait plus de 350 morts. Ces violences avaient été déclenchées au départ par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma.