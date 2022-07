La Somalie s'ouvre aux banques étrangères

L'égyptienne Banque Misr et la banque turque Ziraat Katilim posent leurs valises en Somalie.Ces deux établissements bancaires ont obtenu des licences et peuvent dorénavant ouvrir des succursales en terre somalienne.

Fait inédit dans un pays resté fermé aux banques étrangères depuis des décennies. Mais ça c’était avant. Mogadiscio a décidé de s’ouvrir aux investissements étrangers.

Ce pays de 15 millions d'habitants compte au moins une demi-douzaine de banques commerciales, certaines offrant des services via l"hawala", un réseau informel de transferts d'argent de gré à gré.

La Somalie tente ainsi de se remettre sur les rails après des années de guerre. Plus de 70% de sa population vit avec moins de 1,90 dollar par jour. Pas que; la sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique touche quelque 7;1 millions de somaliens soit la moitié de sa population. Pour les 213 000 personnes les plus touchées; les agences de l'ONU évoquent une situation catastrophique et urgente.