Zimbabwe : la Banque centrale relève son principal taux directeur à 80%

La Banque centrale du Zimbabwe a annoncé lundi avoir relevé son principal taux directeur de 60% à 80%, un niveau record, pour tenter de contenir l'inflation galopante nourrie par la guerre en Ukraine et l'envolée des prix des matières premières.

La hausse intervient alors que le Zimbabwe est confronté à une inflation qui a atteint 72,7% en mars, contre 66,11% un mois plus tôt. Ce taux est actuellement le plus élevé au monde et constitue un record absolu pour ce pays d'Afrique australe, selon l'agence financière Bloomberg.

Dans un communiqué, la banque centrale du Zimbabwe a indiqué avoir "pris note de l'accélération de l'inflation au niveau mondial, en raison du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine".

Cette guerre a "des effets indirects sur les prix nationaux", a-t-elle souligné, affirmant que la hausse des prix du pétrole, du gaz et des engrais avait "inévitablement un impact négatif sur les coûts de production" et "déstabilisait le marché des changes".

L'économie du Zimbabwe est plongée depuis plus de 20 ans dans une crise profonde, le pays a dû faire face ces dernières années à une hyperinflation qui a plongé son économie dans une crise encore persistante. Dans une récente évaluation, le FMI a indiqué que le PIB est sur une trajectoire positive. la croissance économique a connu un rebond à 5,1% en 2021 et est désormais attendue à 3,1% pour 2022.