USA : naissance d'une girafe Masaï mâle à San Diego

Le San Diego Zoo Safari Park a accueilli cette semaine un nouveau pensionnaire. Il s'agit d'un tout dernier-né. Un petit mâle girafe Masaï - pour agrandir le troupeau.

Le petit attend encore d'être baptisé, mais déjà la mère Mara et le père Gowon lui inculquent les codes de la famille.

Bonne nouvelle pour la longévité de cette espèce menacée.

L'Union internationale pour la conservation de la nature a inscrit les girafes Masaï sur sa liste rouge des animaux en voie de disparition.

La population de girafes Masai dans leur habitat naturel a diminué de 30 % au cours des 35 dernières années.

La principale cause de cette diminution est la perte d'habitat et la coexistence difficile entre l'homme et la faune.