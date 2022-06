Nigeria : 100 milliards de dollars nécessaires pour l’électricité

Au Nigeria, première économie d'Afrique, les coupures d'électricité sont fréquentes. En mars dernier, cette crise énergétique a plongé dans le noir ses plus de 200 millions d'habitants, fragilisant au passage les activités commerciales et industrielles.

Selon la Banque mondiale, les pénuries d'électricité coûtent au Nigeria environ 29 milliards de dollars, soit environ 2 % du PIB. Le pays aurait donc besoin d'environ 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour relever ce défi que les gouvernements successifs n’arrivent pas à surmonter.

Pourtant, d’autres pays y arrivent tant bien que mal, comme le Ghana où selon la Banque Mondiale, 85 % de la population a accès à l'électricité. Ou encore le Sénégal dont l’objectif est d'atteindre 100 % d'accès d'ici 2025. Le Nigeria, qui compte le plus grand nombre de personnes privées d'électricité au monde, a tout ce qu'il faut pour passer au moins à 50 % d'accès à cette énergie.

Selon les médias locaux, le pays a connu 206 pannes totales entre 2010 et 2019, en raison de la faiblesse du réseau et de son mauvais entretien. La corruption, endémique dans de nombreux secteurs, est également vue comme une des causes de ces problèmes énergétiques.