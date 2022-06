Brésil : la tournée d'adieu de Milton Nascimiento

L'icône de la musique brésilienne Milton Nascimento, a entamé sa tournée d'adieu à Rio de Janeiro à travers un spectacle pendant lequel il a revisité ses grands classiques. À l'approche de ses 80 ans, Bituca, comme on le surnomme a fait irruption sur scène, vêtu d'une robe jaune brodée.

Ce guitariste, compositeur et chanteur à la stature énorme et à la voix enveloppante brille depuis près de six décennies sur les scènes du monde entier avec son style syncrétique de jazz, de pop, de musique classique, traditionnelle et sacrée.

C'était merveilleux, Milton Nascimento. C'est un spectacle, oui, qui est à voir absolument. En fait, c'est la dernière chance de le voir sur scène. C'est quelque chose d'indescriptible souligne un fan.

La voix un peu rauque avec l'âge, mais le sourire et l'humilité intacts, Milton Nascimento a fait vibrer le public avec des chansons comme "Maria Maria", "Cançao de América", "Travessia" et "Bailes da vida" à l'auditorium de la Cidade das Artes, dans la zone ouest de Rio. Les fans sont sortis tous émus.

Cinq fois récompensé par un Grammy Award, Milton Nascimento est né le 26 octobre 1942 à Rio de Janeiro, il s'est forgé musicalement dans l'État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil. La tournée "Milton Nascimento : The Last Music Session" comprend 26 dates dans des villes telles que Barcelone, Lisbonne ou encore Londres. Son dernier spectacle aura lieu le 13 novembre au stade "Mineirao" de Belo Horizonte, capitale du Minas Gerais.