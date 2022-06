Egypte : la tanoura, entre spectacle coloré et rituel ancestral

Dans un théâtre de pierre vieux de 500 ans, dans la capitale égyptienne, deux jeunes derviches tournent sans cesse. Lentement, puis d'un seul coup, ils se consument dans un tourbillon de tissus vifs.

Issu d'une lignée de derviches tourneurs, Mohamed Adel, 20 ans, est très fier de l'interprétation proprement égyptienne de ce rituel séculaire, appelé familièrement "tanoura", ou jupe en arabe.

"Je choisis les couleurs et les formes qui sont cousues dans les jupes", a déclaré Adel en montrant les plis de sa jupe violette ornée d'appliques vertes et jaunes quelques instants avant de monter sur scène pour se produire lors d'un festival d'art populaire.

Ce spectacle kaléidoscopique est très éloigné des derviches tourneurs de Turquie, inscrits sur la liste de l'UNESCO, dont les origines remontent aux enseignements du poète et mystique soufi Jalal al-Din Rumi.

Les derviches tourneurs se distinguent par leurs robes blanches, leurs chapeaux en laine de chameau et leur fidélité à un spiritualisme soufi ascétique. Les cérémonies en Turquie ne ressemblent que de loin aux spectacles psychédéliques populaires en Égypte.

Les soufis d'Égypte, qui sont plus de 15 millions et comptent près de 80 ordres différents, ont adopté le rituel en y ajoutant progressivement des couleurs et des rythmes, faisant de cette pratique spirituelle un art folklorique à part entière.

L'évasion

Chaque fois, c'est la même chose : Adel se lance dans un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors que ses jupes s'épanouissent, il lève son bras droit vers le ciel, pour recevoir la bénédiction divine, et tend son bras gauche vers le sol, délivrant la bénédiction au public.Puis il accélère le rythme.

Ses pas s'accélèrent et il détache les cordons qui maintiennent ses différentes jupes ensemble, en élevant l'une d'elles au-dessus de sa tête. Le tanoura du haut représente le ciel, celui du bas la terre.

Tout en faisant tourner la première au-dessus de sa tête tandis que l'autre forme un disque ondulant autour de sa taille, il raconte l'histoire de la genèse, et comment le ciel et la Terre ont été séparés.

Cette interprétation n'est pas un mince exploit, chaque jupe pesant près de 10 kilogrammes. Au son des chants soufis, des rythmes des percussions ou des mélodies lancinantes de la flûte traditionnelle ou du rababa -- un instrument à cordes ressemblant à un luth -- les révolutions des derviches de la Troupe des arts folkloriques de Gizeh semblent aussi imparables que les planètes.

Comme s'ils volaient

Côte à côte, mais sans que leurs jupes ne se touchent, ils exécutent des acrobaties en tournant. Ils lancent leurs jupes au-dessus de leurs têtes, les rattrapent en plein vol, plient et déplient le drapeau de leur ordre soufi, leurs spirales ne cessent jamais.

Pour Ali Morsi, 25 ans, c'est un travail inspiré par "l'amour de Dieu et du prophète Mahomet". Bien que la version égyptienne de cet art soit devenue une occasion festive, la plupart des praticiens s'en tiennent aux racines du rituel dans la tradition mystique de l'ordre musulman des Mevlevi, fondé au XIIIe siècle par Rumi à Konya, dans l'actuelle Turquie.

Aujourd'hui, c'est un élément essentiel du tourisme égyptien, et certaines danseuses, notamment dans les hôtels et les lieux de divertissement, attachent des lumières à leurs jupes pour créer la surprise, pour le plus grand plaisir des touristes et des spectateurs.

À la fois spectacle et rituel, la tanoura est indispensable pour des artistes comme Adel et Morsi, qui ne peuvent imaginer gagner leur vie autrement.

"C'est comme si je volais, je ne sens plus mon corps, je ne suis plus sur terre", raconte Morsi, derviche depuis 11 ans. "Je ne pense qu'à Dieu et à rien d'autre" a-t-il ajouté.