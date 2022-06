100 jours de guerre en Ukraine

L'opération de guerre éclair visant à envahir l'Ukraine s'est transformée en une guerre de tranchées qui semble ne pas avoir de fin.

Cent jours se sont écoulés depuis le début du conflit et le président ukrainien Volodymir Zelenskyy a lancé un message d'espoir depuis les faubourgs du palais présidentiel à Kiev : "Le chef de la faction est ici, le chef du bureau présidentiel est ici, le Premier ministre ukrainien Shmygal est ici, Podolyak est ici, et votre président est ici. Notre équipe est beaucoup plus importante. Les forces armées de l'Ukraine sont ici. Et le plus important, le peuple, le peuple de notre état est ici, défendant l'Ukraine depuis 100 jours déjà. La victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine."

La vérité est que depuis que la Russie s'est retirée du nord de l'Ukraine et s'est concentrée sur le Donbass, ses troupes avancent lentement, mais inexorablement dans l'est du pays explique Dimitry Peskov, porte-parole officiel du Kremlin : "Un grand nombre de localités ont été libérées des forces armées ukrainiennes pro-nazies, et les habitants peuvent maintenant commencer à reprendre une vie normale. Ces efforts seront poursuivis jusqu'à ce que tous les objectifs aient été atteints dans le cadre de l'opération militaire spéciale."

En réponse à l'invasion russe, les pays occidentaux adoptent une série de sanctions économiques qui ont impactent l'Afrique. Le Continent dépend des importations de céréales de la Russie et d'Ukraine.

"L'impact de la guerre à travers l'Afrique et le monde est profond. Il y a 1,4 milliard de personnes qui peuvent être affectées par la pénurie de blé et d'autres céréales. Le transport de nourriture depuis l'Ukraine et d'engrais depuis la Russie a eu un impact négatif sur le monde et a créé de l'inflation, une crise alimentaire, surtout pour les États tiers en état de transition, au Sahel de l'Afrique, dans la corne de l'Afrique, mais aussi dans les nations populaires '' souligne Amin Awad, coordinateur de crise de l'ONU pour l'Ukraine.

Selon les autorités ukrainiennes, la Russie contrôle déjà un cinquième de son territoire. Sans l'aide des armes de pointe occidentales, dit son président, il sera très difficile de regagner le terrain perdu.