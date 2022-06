RDC-Rwanda : Washington appelle à la diplomatie pour apaiser les tensions

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a appelé mercredi à une solution diplomatique pour régler les tensions croissantes entre la République démocratique du Congo, et le Rwanda alors qu'il accueillait à Washington Christophe Lutundula le ministre congolais des Affaires étrangères. Il a notamment salué les discussions qui se sont tenues en avril entre le gouvernement congolais et des groupes rebelles à Nairobi, au Kenya.

_Je suis également très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC, qui est confronté à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier que nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région, ce que les États-Unis soutiennent beaucoup; souligne_Antony Blinken, Le secrétaire d'Etat américain.

La querelle diplomatique entre Kigali et Kinshasa s'est intensifiée ces derniers jours, plusieurs ont appelé à la rupture des relations entre les deux voisins. En début de semaine, la République démocratique du Congo qui accuse le Rwanda de déstabiliser la partie est de son pays a libéré deux soldats rwandais à la demande du médiateur de la crise Joao Lourenço. Une mesure censée réduire la tension entre les deux pays.