Financement des infrastructures gazières en Afrique

Les experts en énergie appellent au financement d'infrastructures gazières pour l'Afrique.

Cet appel a été lancé lors du sommet Nigeria-Afrique sur les ressources naturelles et l'énergie, qui se tient actuellement à Abuja, au Nigeria.

Alors que le monde se concentre sur l'élimination progressive de l'utilisation des combustibles fossiles, le forum a été organisé pour encourager le développement et le financement de projets de ressources naturelles durables et écologiques en Afrique.

"Beaucoup de ces pays développés nous disent de faire ceci, de faire cela. Dans un pays où la pénétration de l'énergie est de 90, 95 et 100 %, vous pouvez vous permettre de le faire, mais dans un endroit comme l'Afrique où plus de 60 % de sa population n'a pas accès à l'énergie, au réseau électrique, vous devez explorer toutes les possibilités, y compris le gaz." a expliqué Olamilekan AdegbiteMinistre des mines et du développement de l'acier,.

Selon l'expert en énergie et président de la Chambre africaine de l'énergie, l'Afrique doit créer un grand mouvement durable autour de la fourniture d'énergie pour les gens de tous les jours.

"Il y a donc toute une chaîne d'approvisionnement et nous en bénéficions et c'est vraiment ce dont nous avons besoin, pas d'essayer de dire à tout le monde d'aller travailler sur le Rig ou le champ pétrolier. Nous créons des opportunités et je pense que le débat doit être différent parce que lorsque vous créez cette opportunité, vous faites confiance aux jeunes Africains pour libérer leurs potentiels et vous pensez vraiment qu'ils peuvent le faire si on leur donne cette opportunité " a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

Le sommet de cette année se concentre sur le développement de projets verts en Afrique suite à la nécessité de protéger la planète du changement climatique.

Un reportage de Michael Dibie, correspondant Africanews, à Abuja, Nigeria.