La Guinée sème ses graines de championnes

Le projet Championnes de la FIFA fait étape en Guinée-Conakry...Ici comme au Togo ou au Bénin, elles sont des centaines de jeunes filles à pouvoir suivre, grâce au football une éducation de qualité dans un environnement sécurisé. Objectif inciter ces jeunes filles à contourner les barrières et les inégalités dans un pays ou 54 % des filles sont mariées avant 17 ans et 29% ne sont pas scolarisées.

"La Guinée a eu la chance d'être l'un des trois pays sélectionnés pour ce nouveau projet, se réjouit Mariama Sy Diallo, présidente de la Commission de Football de Guinée. Ce projet permet aux jeunes filles guinéennes de se libérer socialement et économiquement, en prenant les choses en main. Il leur permettra également d'être des leaders dans le domaine d'activité qu'elles décideront de poursuivre à l'avenir. En outre, ce projet a permis de sensibiliser les communautés pour les encourager à permettre aux filles d'aller à l'école et à éviter les mutilations génitales. En général, il a vraiment permis aux communautés d'accepter l'émancipation sociale (des femmes)".

Ambassadrice du football féminin guinéen, Yeo Moriba, maman des frères Pogba (les jumeaux Florentin et Mathias, membres du Sily national et bien sûr Paul Labile, champion du monde avec la France), rappelle que les parents, les familles et, plus largement, les communautés font également parties du projet. Là encore, le but est de les sensibiliser sur les inégalités basées sur le genre et l’importance de l’éducation pour les jeunes filles.

Présent sur le bord des terrains ce week-end pour observer sa fille, Saiko Hayasso a été convaincu : "Je suis très fier que ma fille participe à ce projet Championnes car depuis qu'elle y est, elle a développé un lien avec les autres filles. Il y a eu un développement psychologique et social entre elle et ses amies. Pour moi, ce projet Championnes est un projet fédérateur. Il permet aux jeunes filles de briser les tabous qui existent entre les hommes et les femmes. Je pense qu'au cours de ces quatre prochaines années, j'aurai une fille qui pourra concourir non seulement au niveau national mais aussi au niveau international. Donc, je suis fière, et je veux que le projet Championnes se répande dans toute la Guinée".

Alors que le football féminin trouve peu à peu sa place en Afrique de l'Ouest, les graines de futures championnes sont désormais semées en Guinée.