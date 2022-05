L'Egypte et la Pologne intensifient leur coopération

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a reçu son homologue polonais Andrzej Duda au Caire lundi.

Alors que l’Egypte organise le prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique, le chef d’état égyptien a exprimé sa volonté pour le pays de bénéficier de l'expertise de la Pologne dans les domaines de la transformation numérique, des énergies nouvelles et renouvelables, du dessalement de l'eau et du recyclage des déchets.

"Nous nous sommes également félicités que la Pologne ait offert son expérience lors de la Conférence internationale (2022 des Nations Unies) sur le changement climatique COP27 (qui sera accueillie par l'Égypte), étant donné que la Pologne avait accueilli le sommet trois fois auparavant. Les discussions ont abouti à un accord sur la manière de soutenir le développement social et l'économie pendant les mesures d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique. Une invitation a été envoyée à la partie polonaise pour participer à un haut niveau au sommet sur le changement climatique (COP27)." a déclaré Abdel-Fattah el-Sissi, le président égyptien.

Pour le président polonais, l'Egypte et la Pologne partagent une base principale pour la coopération économique et la coopération dans la numérisation, le partage des technologies de l'information en plus de la coopération militaire et agricole.

Si le dossier israélo-palestinien a été abordé, il a également été question de l'importation de gaz liquéfié égyptien en Europe.

_"J'ai également discuté avec le président (el-Sissi) de la possibilité d'importer du gaz liquéfié car la Pologne dispose d'un port spécialisé pour ce gaz que nous sommes en train d'agrandir. Nous pourrions également avoir un autre port dans une autre ville. L'Égypte est pour nous un futur partenaire et nous soutenons ces négociations qui ont lieu entre l'Égypte et l'Union européenne pour exporter du gaz liquéfié d'Égypte vers l'UE."_a expliquéAndrzej Duda, président polonais.

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a salué la décision de la Pologne de reprendre les vols directs de la compagnie nationale polonaise entre Le Caire et Varsovie à partir du 31 mai.

Le chef d’état a appelé à intensifier la coopération ainsi que les visites mutuelles avec le pays. Il a fait part de sa volonté de transférer et de localiser la technologie polonaise en Égypte.