Sur les murs de Cotonou, des graffeurs peignent "le nouveau Bénin"

25 graffeurs originaires du Bénin et venus d'autres pays agitent bombes et pinceaux pour raconter en peinture l'histoire et la culture du Bénin sur ce mur de plus d'un kilomètre longeant le port de Cotonou. Leur objectif : réaliser la plus grande fresque murale du monde dans le cadre du festival Effet Graff, qui a retenu pour sa huitième édition le thème, le "Nouveau Bénin". Ils espèrent ainsi battre le record de la plus longue fresque graffiti du monde.

"On n'a pas seulement les graffeurs, mais on a les artistes plasticiens aussi qui se sont joints au festival et c'est un moment de partage, en même temps, c'est un moment de découverte pour le peuple au fait " explique Drusille Fagnibo, une artiste béninoise.

L'histoire du Bénin peinte sur cette fresque attire les passants par dizaines et suscite encore plus de motivation chez ces artistes qui tentent de la raconter de la plus belle des manières.

Parmi les artistes, certains ont choisi de représenter sur ce mur les 26 trésors restitués par la France, les amazones, les troupes d'élite uniquement constituées de femmes du royaume du Dahomey, l'un des royaumes constituant le Bénin avant la colonisation ou encore la statue mi-homme mi-requin du roi Béhanzin.

"Le besoin de consommer de l'art est là et les gens s'arrêtent, un passant qui ne l'avait pas prévu va faire un arrêt. Là on est dans les feux de l'Hôtel du Port, mais regardez, des gens dès qu'ils s'arrêtent, le feu passe au vert, mais ils ne bougent pas encore parce qu'ils voient, ils se plongent là-dedans" Romario Agbo-Koffi, un artiste béninois.

Ce mur met également en avant les récentes réalisations entreprises dans le pays ouest-africain, mais souligne aussi le recul démocratique dénoncé par l'opposition.

Plus de 700 mètres de mur ont été colorés depuis le 11 avril dernier, et les organisateurs espèrent l'agrandir à 1 300 mètres lors de la neuvième édition qui doit se tenir début 2023.