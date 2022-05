Kenya : mise en service partielle de l'autoroute de Nairobi

Plus de 10 000 personnes devraient bientôt emprunter la nouvelle autoroute de Nairobi au Kenya. Construite par la Chine dans la capitale, la voie rapide possède le premier péage d'Afrique de l'Est. Ouverte à la circulation pour une phase de test samedi, elle devrait augmenter l'emploi local, réduire les embouteillages et apporter des retombées économiques pour la capitale.

"Cette route aura un impact très important en termes de mobilité des Kényans, des voyageurs, des hommes et femmes d'affaires, des touristes", a déclaré James Wainaina Macharia, secrétaire du Cabinet Kényan pour les transports et les infrastructures. "C'est l'un des meilleurs projets d'infrastructure jamais réalisés en Afrique. En fait, c'est la plus longue autoroute d'Afrique."

La construction de l'autoroute a déjà créé plus de 6 000 emplois directs. Elle devrait permettre de réduire le temps de trajet entre le Sud et l'Ouest de Nairobi à 20 minutes, contre deux heures en heure de pointe.

"Nous surveillons le trafic et nous nous occupons du système de détection automatique", explique Martha, employée du centre de surveillance de l'autoroute. "Nous sommes capables de détecter s'il y a des embouteillages sur la voie rapide, s'il y a des traversées de piétons, s'il y a des véhicules qui font marche arrière. Et donc, nous sommes en mesure de contacter le département responsable pour traiter l'anomalie sur la voie rapide".

S'étendant sur 27 kilomètres, la voie rapide relie l'aéroport international Jomo Kenyatta au quartier central des affaires de Nairobi, au musée national et au palais présidentiel.